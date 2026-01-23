В Новосибирске пропал мальчик

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. В Кировском районе Новосибирска в 30-градусные морозы пропал 11-летний мальчик. Об этом сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Пропал Михаил М., 11 лет, Кировский район, г. Новосибирск. 23 января 2026 года пропал во время прогулки", - говорится в сообщении.

Рост ребенка 150 см, у него худощавое телосложение, глаза серо-синие, темно-русые волосы. В момент исчезновения мальчик был одет в бело-черный пуховик, черные штаны и ботинки, темно-синюю шапку и синие перчатки.