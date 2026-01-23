В российском городе похитили 14-летнего подростка

Уголовное дело о похищении 14-летнего подростка возбудили в Красноярском крае.

С заявлением о похищении обратился отец ребенка, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"В следственные органы обратился житель города Красноярска с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером того же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеобращение самого подростка о необходимости выполнения требований.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств его исчезновения.