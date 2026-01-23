Раскрыты подробности дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Один из обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» в ходе следствия заявил, что ранее участники преступного сообщества обманывали иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Жертв называли «фирмачами». Их, как и некоторых участников СВО, таксисты возили по завышенным ценам.

По делу арестованы 40 человек, в том числе предполагаемый организатор. Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали военнослужащих отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Ранее была раскрыта сумма ущерба по делу бывшего главного кадровика Минобороны России.