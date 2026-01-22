При столкновении поезда с краном в Испании пострадали шесть человек

При столкновении поезда с краном в районе испанской Картахены пострадали шесть человек.

© Global look

Об этом сообщает El Mundo.

«Шесть человек получили лёгкие травмы в четверг в результате столкновения поезда... с краном», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрела автокрана врезалась в вагон поезда и разбила стёкла.

Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании вечером 18 января. Погибло по меньшей мере 43 человека. В стране объявили траур.

20 января под Барселоной поезд сошёл с рельсов из-за обрушения стены на пути.