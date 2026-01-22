В Иваново лжеврач украла из квартиры 90-летней пенсионерки миллион рублей

В Иваново преступница под видом врача зашла в квартиру 90-летней женщины и украла у нее деньги. Об этом сообщает УМВД России по городу.

© Global look

Инцидент произошел в квартире пожилой женщины. Неизвестная пришла к ней и представилась пенсионерке «сотрудницей поликлиники». Злоумышленница увела хозяйку в кухню, где около часа якобы обследовала ее, усадив лицом к окну.

После ухода преступницы пенсионерка обнаружила, что из ее жилища пропало чуть менее миллиона рублей — они хранились в шкафу в другой комнате. Предположительно, это могла быть преступная группа. Один участник отвлекал хозяйку, а второй в это время проник в жилище и похитил деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище.

