Охранники навалились сверху: как покупатель умер после задержания в ТЦ

Охранники петербургского ТЦ случайно могли задушить 24-летнего покупателя, который попытался купить товар за меньшую стоимость. Сначала сотрудники ЧОП задержали юношу, но тот попытался использовать газовый пистолет. Тогда охранники скрутили молодого человека, повалили его на пол и сели сверху. Покупатель потерял сознание и через несколько часов умер в больнице. Троих участников конфликта задержали, еще один охранник сбежал — его разыскивают. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой трагедии.

Смерть покупателя после задержания

Трагедия произошла в торговом центре «Сити-Молл» в Санкт-Петербурге около 19:30 в среду, 21 января. В магазине 24-летний покупатель Дмитрий пробил на кассе самообслуживания ванильный сахар, но забрал вместо него бутерброд, который стоил дороже.

Затем юноша положил неоплаченный товар в рюкзак и попытался уйти, но его остановили сотрудники ЧОП и потребовали вернуть товар. Дмитрий стал сопротивляться, а когда охранники попытались схватить его за руку, достал газовый пистолет и попытался выстрелить. После этого предполагаемого вора повалили на пол и скрутили. Сверху на него навалился еще один сотрудник ЧОП.

По словам очевидцев, один из охранников сидел на Дмитрии около 10 минут. Свидетели слышали, как юноша кричал: «Люди, помогите, задыхаюсь». Затем молодой человек потерял сознание. Заметив это, сотрудники ЧОП безуспешно попытались привести его в чувства при помощи нашатыря. Тогда же они вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики тоже не смогли откачать Дмитрия, после чего его экстренно госпитализировали. К утру четверга, 22 января, стало известно, что юноша умер в больнице.

Что известно о погибшем

Погибшему после задержания в ТЦ «Сити-Молл» юноше было 24 года, он приехал в Санкт-Петербург из Астраханской области. По данным Telegram-канала «112», Дмитрий отучился в Каспийском институте морского транспорта и работал в море. Также он занимался кикбоксингом. У юноши была девушка.

В последнее время Дмитрий не имел постоянной работы. «Фонтанка» пишет, что юноша часто брал микрокредиты и не мог их вернуть, поэтому его якобы разыскивали судебные приставы.

Еще он увлекался ставками на спорт и активно вел соцсети. В своем Telegram-канале Дмитрий делился фотографиями с пьяных вечеринок с друзьями и видео, на котором он в маске стреляет с балкона из ракетницы. На другом видео юноша набивает другу татуировку в виде запрещенной в РФ свастики. Также в канале погибшего молодого человека можно найти фото в мерче бренда White Rex, который основал создатель экстремистского РДК* Денис Капустин**.

Ранее Дмитрия неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. РЕН ТВ пишет, что юношу уже ловили на кражах в ТЦ «Сити-Молл». Знакомые молодого человека говорят, что у него был конфликт с охранниками магазина, поэтому в день трагедии он специально взял с собой газовый пистолет для самообороны.

Мать Дмитрия уверяет, что ее сын был честным и порядочным человеком, выросшим в приличной семье.

— У меня ребенок не бомж и не ущербный. Он зарабатывал деньги, — рассказала она.

Пожилой сосед Дмитрия тоже положительно характеризовал погибшего юношу. По словам пенсионера, молодой человек постоянно помогал ему по хозяйству, покупал продукты и помогал разбираться со счетами. Но однажды из квартиры старика пропали 15 ножей — пенсионер не решился расспрашивать об этом Дмитрия, побоявшись его обидеть. А за месяц до трагедии юноша сообщил, что ненадолго уедет в Астрахань по делам, а потом вернется. Но с тех пор он больше не появлялся дома, пишет 78.ru.

Охранники могут избежать ответственности

Прибывшие на место происшествия силовики задержали трех человек: двух охранников 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика. Как именно в конфликте замешан последний фигурант, неизвестно. Еще один охранник, 32-летний Мирзобек, успел сбежать через пожарную лестницу. Очевидцы говорят, что именно он сидел на Дмитрии в момент потасовки. Мирзобека объявили в розыск.

Поначалу в отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве, за это грозит максимум 15 суток ареста. Но затем было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тем не менее вины охранников в смерти Дмитрия может и не быть. Таким предположением с «Вечерней Москвой» поделился бывший следователь, адвокат Николай Семенов.

— Все не так однозначно, важно понимать, причинили ли охранники какую-то травму этому юноше. Задушить они его не могли, потому что он умер в больнице, а не сразу. Возможно, они могли причинить ему какую-нибудь травму, например, повредить трахею, но тогда он бы тоже умер гораздо быстрее. Я, конечно, не врач, но рассуждаю по опыту. То есть могло быть такое, что у этого юноши из-за стресса случился какой-то приступ, от которого он отключился и позднее скончался, — объяснил эксперт.

По словам адвоката, если действия охранников действительно напрямую не взаимосвязаны со смертью Дмитрия, то они не понесут уголовной ответственности.

— Если у молодого человека действительно случился какой-то приступ, то вины охранников не будет. Судебно-медицинская экспертиза обычно в таких случаях не устанавливает взаимосвязи, потому что довести до приступа как бы невозможно. Экспертиза считает, что это именно проблема организма умершего человека, его предрасположенности и его реакции на обычный стресс, — подытожил Семенов.

Похожая трагедия произошла в подмосковном Красногорске, где сомелье Владимир Глухов задушил жену подушкой во время БДСМ-игры. Перед этим пара сильно поссорилась. Следователи предполагают, что мужчина решил отомстить супруге за все обиды. Однако юристы считают, что мужчину могут обвинить в причинении смерти по неосторожности.

*Русский добровольческий корпус (РДК) признан террористической организацией и запрещен в России.

**Денис Капустин внесен в России в перечень террористов и экстремистов.