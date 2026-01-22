Медбрата подозревают в убийстве более чем 100 пациентов в Германии

В Германии бывший медбрат, осужденный в ноябре 2025 года за десять убийств и 27 покушений на убийство пациентов, может быть причастен к более чем 100 другим смертям. Об этом заявила главный прокурор Ахена Катя Шленкерманн-Питтс, пишет Spiegel.

Мужчина был приговорен судом к пожизненному заключению с констатацией особой тяжести вины, что делает его досрочное освобождение практически невозможным. Суд установил, что он делал смертельные инъекции пациентам отделения паллиативной помощи в Вюрзелене, мотивируя это тем, что «помогал им спокойно заснуть».

Преступления были совершены в период с декабря 2023 года по май 2024 года, однако новые подозрения касаются возможных убийств, совершенных ранее — медбрат работал в клинике с 2020 года.

По данным прокуратуры, число «подозрительных случаев» превышает 100, однако подчеркивается, что это лишь первоначальные подозрения. В рамках расследования уже проведены 27 эксгумаций, запланировано еще около 30.

Это дело стало одним из самых масштабных в истории Германии, связанных с преступлениями медицинских работников против пациентов, пишут СМИ.