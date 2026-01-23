Суд на Кубани подтвердил решение о заключении под стражу главы Крымска

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на решение предыдущей инстанции о заключении под стражу главы Крымска Яниса Будагова, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, чиновника оставят под арестом.

Первое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара в конце декабря прошлого года. Тогда стало известно, что Будагов продал принадлежащий муниципалитету участок земли за 5,2 миллиона рублей, хотя его рыночная стоимость оценивалась в 99 миллионов. Позже новый владелец продал землю застройщику за 150 миллионов рублей, получив три тысячи процентов прибыли.

"Изучив представленные материалы, суд апелляционной инстанции счел, что в силу оснований и мотивов, изложенных в них, в отношении обвиняемого невозможно избрание иной меры пресечения. Будагов останется под стражей", - отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Срок меры пресечения остался прежним - до 18 февраля 2026 года.