В России объявили в розыск поэтессу Веру Полозкову*

Информация появилась в базе МВД. По какой уголовной статье ведётся розыск, не уточняется. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что речь может идти о действиях поэтессы по оправданию терроризма.

С 2022 года она проживает за рубежом. После начала СВО Полозкова выступила против проведения специальной военной операции. В 2023 году ФСБ проверяла её высказывание на предмет оправдания терроризма. Причиной стали комментарии поэтессы по поводу покушения на писателя Захара Прилепина.

*Вера Полозкова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.