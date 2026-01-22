На Ставрополье после взрыва газа в кафе завели дело

Прокуратура начала административное преследование по факту нарушения норм пожарной безопасности в отношении владельца ставропольского кафе "Айшат", в котором 17 января взорвался газовый баллон и началось возгорание. В результате инцидента пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"По данному факту прокуратура возбудила в отношении владельца общепита дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) КоАП РФ. Кроме того, предпринимателю внесено представление об устранении выявленных нарушений закона", - сообщили в прокуратуре.

17 января в кафе "Айшат" на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошел взрыв газового баллона. Пострадали трое сотрудников и семья из пяти человек, в том числе трое детей. По данным ГУ МЧС по региону, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.