В Коми арестовали обвиняемого в убийстве девочки

В отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Инте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Обвиняемый в убийстве 14-летней школьницы в Инте арестован, передает ТАСС. Следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 37-летнего жителя Инты.

В сообщении уточняется: «Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК РФ по Республике Коми в отношении 37-летнего жителя Инты, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Следствие установило, что трагедия произошла 19 января в подъезде жилого дома на улице Бабушкина. Мужчина, испытывая личную неприязнь к семье пострадавшей, выстрелил в голову и грудь девочки, затем переместил ее тело в пустующую квартиру на верхнем этаже дома и попытался скрыться.

