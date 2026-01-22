Российский блогер арестован на Филиппинах за угрозу распространения ВИЧ

Полиция Филиппин задержала российского блогера Никиту Чехова, который «приехал распространять ВИЧ». В ближайшее время его могут депортировать на Родину, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 21-летний треш-стример прибыл в страну из Шанхая 15 января.

Сразу после приезда опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором сообщил о своих планах распространять среди местных страшное заболевание.

Ролик получил широкое распространение, вызвал панику у людей. Полицейские также обратили внимание на скандальное видео.

Стражи порядка задержали блогера, направили в СИЗО. В ближайшее время ему грозит депортация.