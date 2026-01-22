Россиянка скончалась после укуса кошки

Жительница Тюменской области погибла после укуса кошки. Животное, зараженное бешенством, женщина встретила в лесу недалеко от дома. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Трагедия произошла в декабре 2025 года. Кошка напала на россиянку и искусала ее. За медицинской помощью пострадавшая решила не обращаться, а позже скончалась от заражения бешенством.

Медики отмечают, что летальность заболевания стопроцентная. В прошлом году лишь в Тюменском районе было зарегистрировано 199 обращений, связанных с укусами животных. 87 человек обратились в областную клинику, более половины пострадавших – дети.

Ранее в СК по Башкирии возбудили уголовное дело после нападения дикой рыси на девочку в детском лагере, говорится в сообщении ведомства.