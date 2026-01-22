Что ждет школьника из Татарстана за нападение с ножом

Адвокат Вадим Багатурия предположил, что 13-летний мальчик, напавший на сотрудницу школы в Татарстане, будет отправлен на лечение в психиатрическую больницу. Об этом юрист рассказал News.ru.

В МВД Татарстана ранее сообщили, что 22 января школьник нанес ножевые ранения сотруднице одной из школ Нижнекамска. В региональном управлении Росгвардии «Интерфаксу» сообщили, что у подростка изъяли нож, маску и тактические перчатки. Школьника передали сотрудникам органов внутренних дел.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram сообщил, что у пострадавшей травмирована рука, но жизни женщины ничего не угрожает. Он уточнил, что пострадавшая - уборщица в школе.

Багатурия отметил, что мальчик не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Адвокат подчеркнул, что в рамках расследования будет проведена психиатрическая экспертиза, по итогам которой школьника могут отправить на лечение.