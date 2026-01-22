Стало известно, когда семье пловца Свечникова отдадут его тело

Семья российского пловца Николая Свечникова репатриирует его тело на родину после завершения юридических процедур.

© Соцсети

Об этом РИА Новости сообщила родственница семьи Алена Караман.

«Мы сейчас занимаемся оформлением необходимых документов для репатриации тела, сможем забрать тело после завершения всех юридических процедур», — отметила она.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин гибели спортсмена.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.