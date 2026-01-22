В Иркутской области шесть рабочих отравились хлором

В городе Братск в Иркутской области на одном из предприятий шесть человек отравились хлором, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел из-за увеличения концентрации хлора на предприятии, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Проверка проводится по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Все пострадавшие обратились за медпомощью.

По итогам процессуальной проверки будет принято решение о дальнейшем ходе разбирательства.

Ранее в Якутии 13 детей получили химические ожоги глаз и отравились хлором. В Екатеринбурге более 30 человек пострадали от отравления хлором.