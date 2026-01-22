В Иркутской области шесть рабочих отравились хлором
В городе Братск в Иркутской области на одном из предприятий шесть человек отравились хлором, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел из-за увеличения концентрации хлора на предприятии, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Проверка проводится по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
Все пострадавшие обратились за медпомощью.
По итогам процессуальной проверки будет принято решение о дальнейшем ходе разбирательства.
Ранее в Якутии 13 детей получили химические ожоги глаз и отравились хлором. В Екатеринбурге более 30 человек пострадали от отравления хлором.