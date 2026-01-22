В Татарстане школьник подсыпал химикат в напиток для одноклассников

Ученик 7 класса в Татарстане подсыпал реактив из игрового химического набора в напиток и предложил выпить его троим одноклассникам. Школьники были отправлены в больницу, сообщается в Telegram-канале администрации Пестречинского района Татарстана.

"В лицее "Алгоритм" д. Куюки 21 января 2026 года ученик 7 класса принес в школу реактив из игрового химического набора, подмешал в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Руководство лицея "Алгоритм" оперативно отреагировало на данную ситуацию и дети были направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни и здоровью школьников ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.