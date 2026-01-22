На жилете школьника, напавшего на лицей в Татарстане, была загадочная надпись

На разгрузочном жилете ученика, устроившего нападение в лицее Нижнекамска, обнаружилась загадочная надпись «Лиза 20.01.26». Как сообщают Telegram-каналы, включая Shot, эта надпись была сделана на картонке, прикрепленной к его экипировке во время инцидента.

По данным источников, надпись может быть связана с девочкой по имени Лиза, которая погибла за два дня до нападения, 20 января 2026 года, упав с крыши школы во время съемок ролика для TikTok. Одноклассники указывают, что нападавший и эта девочка хорошо общались между собой, что может указывать на личный мотив произошедшего.

Напомним, утром 22 января подросток проник в учебное заведение, разбросал в коридоре петарды и напал на сотрудницу, пытавшуюся его остановить. В качестве возможной причины нападения изначально назывался конфликт с одноклассниками. Все находившиеся в здании были эвакуированы, а сам школьник — задержан.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая изучение возможной связи между трагической гибелью девочки и последующими действиями подростка. Данный эпизод добавляет новые детали к портрету нападавшего, который, как ранее сообщалось, долго и тщательно готовился к преступлению.