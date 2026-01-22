В Омске вымогатели избили таксиста, требуя миллион рублей

В Омске возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Трое фигурантов, двое из которых - граждане сопредельного государства, задержаны сотрудниками УФСБ и уголовного розыска УМВД.

Жертвой противоправных действий стал омский таксист. Злоумышленники встретили его возле кафе в Кировском округе. Попросили помочь зарядить аккумулятор, и тот согласился. Однако, прибыв на место, столкнулся с угрозами, побоями и шантажом.

Размахивая ножами, фигуранты забрали из карманов потерпевшего все деньги, сняли с карты еще 48 тысяч рублей. А затем стали требовать еще один миллион. Под нажимом нападавших таксист, позвонив подруге, забрал у нее телефон, который грабители сдали в ломбард за 70 тысяч рублей.

Помимо этого злодеи заставили потерпевшего рассказать на камеру, что он якобы занимается продажей наркотиков. А видеозапись угрожали передать "кому надо".

По данным следствия, за помощью в правоохранительные органы таксист обратился не сразу, поскольку был напуган. Тем не менее преступников удалось вычислить, задержать и заключить под стражу, - сообщили в УМВД.