Мосгорсуд оставил под арестом экс-руководителей Курской области

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в хищении средств на защитные сооружения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова Алексея Борисовича и Дедова Алексея Владимировича, обвиняемых в хищении денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Мещанский суд 11 декабря продлил им срок ареста.

Ранее сообщалось, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сам бывший чиновник признался, что он получил взятки от организаций-подрядчиков, занимавшихся устройством фортификационных сооружений на территории Курской области. Согласно признательным показаниям экс-губернатора, его бывший заместитель Алексей Дедов также брал взятки.

В настоящее время Смирнову и также признавшему вину Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.