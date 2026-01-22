Что известно на текущий момент о нападении на лицей в Татарстане

В четверг, 22 января, 13-летний подросток напал на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. Рассказываем, что известно об инциденте к этому часу.

© Алина Евланова/ТАСС

Госпитализация нападавшего

По информации «Известий», мальчика госпитализировали — он находится в тяжелом состоянии. По данным следствия, школьник пострадал, выстрелив из сигнального устройства.

По предварительной информации, в августе 2025 года ребенок уже угрожал нападением — он заявлял, что придет 1 сентября в школу с огнестрельным оружием. При этом учителя положительно отзывались о его семье, а сам мальчик рос обычным подростком.

Имя девочки на разгрузке

На тактической разгрузке 13-летнего подростка обнаружили имя девочки, а также дату: «20.01.26». Как сообщает Telegram-канал Shot, речь может идти о девочке, которая два дня назад упала с крыши жилого дома, снимая видео.

По информации канала, у семиклассника мог случиться срыв из-за гибели подруги. По словам учеников, у мальчика было мало друзей, а девочка была одной из немногих, с кем он общался.

Отсутствие металлодетекторов

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова учеников, на входе в лицей отсутствовали рамки металлодетекторов. Они также утверждают, что вместо профессиональных охранников на входе находились пожилые женщины, которые не осуществляли должного досмотра, а также нередко грубили ученикам.

При этом отмечается, что на обеспечение безопасности только в 2025 году лицею выделили около 1,5 млн рублей. Тендер выиграло ЧОП «Империя».