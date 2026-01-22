Одна из потерпевших по делу маньяка-«ректора» обжаловала приговор

Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит апелляционные жалобы по делу барнаульского маньяка Виталия Манишина, на счету которого 11 убийств. Как рассказали в пресс-службе судов края, одну жалобу принесла потерпевшая, которая считает наказание слишком мягким, вторую — подала адвокат подсудимого Лариса Ростовцева, которая считает, что ее подзащитный оговорил себя.

Уточняется, что сам Манишин отказался от подачи апелляционной жалобы.

1 октября 2025 года суд признал 53-летнего Виталия Манишина виновным в расправе над 11 женщинами в период с 1989 по 2000-й год. Большинство жертв он изнасиловал, после чего задушил. Пять из них — абитуриентки местного Политехнического университета. За серию преступлений его приговорили к 25 годам лишения свободы. Назначить пожизненное было невозможно из-за истечения сроков давности — на поиски маньяка-«ректора», как прозвали убийцу в СМИ, ушло больше 20 лет. Все это время Манишин жил под Барнаулом и верил, что останется безнаказанным. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».