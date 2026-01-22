Россиянина заочно приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Омский суд признал жителя Омска виновным в госизмене и заочно приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщил ТАСС представитель объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишов. Мужчина скрывается за пределами России.

"Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - сказал Абишов.

В пресс-службе прокуратуры Омской области ТАСС уточнили, что 52-летний местный житель в феврале 2022 года перевел $500 на банковский счет Национального банка Украины для военных нужд.

Тем самым он оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Суд также конфисковал 30 тыс. рублей, что эквивалентно $500 на момент совершения преступления. Уголовное дело было заведено по материалам УФСБ России по Омской области, оно было рассмотрено без участия подсудимого, который скрывается от суда.