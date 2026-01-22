Напавший на нижнекамскую школу ученик написал на своей разгрузке имя и дату смерти подруги

Семиклассник, который пришел в Нижнекамскую школу с ножом, на своей разгрузке указал дату и имя. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, на предмете он написал: "Лиза 20.06.26". Это является отсылкой к недавнему событию, которое произошло с его знакомой, с которой, по словам детей, он хорошо общался.

Девочка по имени Лиза, по словам учеников, снимала ролики для соцсетей на крыше жилого дома. Однако в какой-то момент она упала, от полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

© Соцсети

Знакомые мальчика полагают, что этот инцидент мог стать причиной, по которой он решился на такой поступок.

Семиклассника задержали после нападения на школу во время занятий. В учреждение он прошел с ножом и петардами. Также с собой он взял маску и тактические перчатки.

Известно, что он якобы состоял в тематических чатах и некоторое время планировал нападение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.