Гражданка РФ погибла в железнодорожной катастрофе в Испании

В результате крупной железнодорожной катастрофы на юге Испании погибла гражданка Российской Федерации. Об этом сообщило посольство РФ в Мадриде, комментируя последствия схода с рельсов двух поездов в Андалусии.

Число жертв трагедии, по последним данным испанских СМИ, возросло до 42 человек. Еще около 30 человек числятся пропавшими без вести, что значительно осложняет поисково-спасательную операцию.

По информации агентства Europa Press, в результате инцидента пострадали не менее 152 человек. Многие из них были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Катастрофа произошла 18 января, однако точные причины схода составов с рельсов пока устанавливаются специальной комиссией. Речь идет о двух высокоскоростных поездах, что могло усугубить последствия аварии.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается при участии всех экстренных служб региона. Посольство России поддерживает контакт с местными властями для уточнения деталей и оказания необходимой помощи.