Погибший и снос здания: что известно об обрушении ТЦ в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска 21 января произошло обрушение здания, заявленного как торговый центр. Площадь обрушения составила около 600 квадратных метров. Telegram-канал «Абзац» рассказал, что известно об инциденте.

По предварительной версии следствия, причиной мог стать снег на крыше. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец объекта задержан на 48 часов.

В ходе проверки выяснилось, что здание изначально было незаконно возведенным самостроем: на участке находилась автомойка с гаражом, которую собственник без разрешения реконструировал в торговый центр.

Однако в 2018 году суд признал за ним право собственности на это строение. Администрация района ранее пыталась его снести, но в итоге заключила с владельцем мировое соглашение.

По последней информации, в результате обрушения один человек погиб, двое получили травмы. На месте работают специалисты, ведется следствие. Покупатели неоднократно выражали недовольство тем, что в самом здании ТЦ было тесно.