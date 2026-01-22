Отец напавшего на школу в Татарстане мальчика рассказал о нем

Подросток, напавший на школу в Нижнекамске, никому не рассказывал о своих проблемах. Об этом в четверг, 22 января, сообщил отец ребенка.

По словам главы семейства, мальчик учился хорошо и ни на что не жаловался. О каких-то проблемах, в том числе, в отношениях с другими учениками, он также не рассказывал родителям.

Сейчас школьник находится вместе с семьей в МВД, передает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 22 января. Школьник ворвался в учреждение с ножом и ранил ножом уборщицу. Кроме того, он взорвал три петарды. Мальчика задержали. Жизни уборщицы ничего не угрожает. У школьника забрали нож, маску и тактические перчатки. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.