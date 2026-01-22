Подозреваемому в убийстве девочки в Коми предъявлено обвинение

Подозреваемому в убийстве 14-летней девочки в городе Инте в Коми предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как уточнило ведомство, с 37-летним мужчиной были проведены следственные действия. В его отношении в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело девочки с ранами было найдено в ходе проведенных следственно-оперативных и поисковых мероприятий в нежилой квартире подъезда, где проживала семья погибшей и подозреваемый. Следователи установили причастность к преступлению мужчины, с которым у семьи был конфликт.

После этого было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Умышленное причинение смерти другому человеку"), а подозреваемого задержали.

Знакомая и одноклассница мужчины рассказали aif.ru, что задержанный в детстве был обычным ребенком, однако в последнее время стал вести себя странно.

"Он к моему мужу приходил, хотел машину сделать, вел себя очень странно, невнятно разговаривал, какой-то будто с отклонениями. Знаю его маму, она учителем в музыкалке была. Тоже странная женщина, все забывает через пять минут, хамит, считает, что все ей должны и обязаны", – отметила местная жительница Ольга.

Женщина подчеркнула, что смерть девочки стала огромной трагедией для города.

Одноклассница мужчины поделилась, что училась с ним в начальной школе, где он был "серой мышью". По ее словам, у него не было друзей, но при этом его никто не обижал. Она добавила, что мужчина был добродушным и не агрессивным.

