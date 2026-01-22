Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

Сотрудники силовых структур изъяли у напавшего на лицей в Нижнекамске (Татарстан) подростка нож, маску, петарды и тактические перчатки. Данные раскрывает Telegram-канал Mash.

С таким арсеналом юноша пришел в учебное заведение. Он ранил уборщицу ножом, взорвал три петарды и попытался спрятаться. После этого злоумышленника задержали.

О нападении на нижнекамский лицей № 37 стало известно в четверг, 22 января. Пострадавшая работница выжила, ей оказали медицинскую помощь.

Сообщается, что другие ученики во время нападения прятались в закрытых классах.