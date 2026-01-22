«Два взрыва в коридоре»: появились подробности нападения на школу в Татарстане

Ученики лицея №37 в Нижнекамске рассказали, что нападение на учебное заведение произошло во время урока. Подробности инцидента приводит Telegram-канал «112».

По их словам, сначала в коридоре раздались два громких хлопка, и многие не сразу поняли, что произошло. Вслед за этим началась паника: дети выбегали из классов и пытались укрыться. Через несколько минут раздался еще один резкий звук, после чего из коридора начали доноситься крики и стоны, сообщается в публикации.

22 января стало известно, что школьник ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил уборщицу. СМИ сообщили, что парень также взрывал в помещении петарды. Людей вывели из здания, территорию оцепили. Сейчас подросток задержан. Пострадавшая жива, ей оказали медицинскую помощь.