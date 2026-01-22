Грибок на стенах обнаружили в российском роддоме после смерти девяти младенцев

Грибок на стенах и неработающую вентиляцию обнаружили в роддоме №1 в Новокузнецке Кемеровской области после смерти девяти младенцев. По этой причине была приостановлена работа в медицинском учреждении на 90 дней. Об этом сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов российского региона.

В ведомстве разъяснили, что в роддоме не проводились в должной мере санитарно-противоэпидемические. Покрытия стен и полов помещений, процедурная имеют дефекты и повреждения. Операционный блок, покрытие потолка в душевой комнате отделения патологии беременных на первом этаже имеют признаки поражения грибком, подчеркнули в пресс-службе.

Были выявлены и другие нарушения. К примеру, в комнате общеклинических анализов отсутствовал шкаф для хранения уборочного инвентаря. Помимо этого, нарушались требования к внутренней отделке помещений.

До этого губернатор Кузбасса Илья Середюк потребовал пересмотреть систему дородового контроля в регионе.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест главврача Новокузнецкой горбольницы № 1 Виталия Хераскова и оставил на свободе под запрет определенных действий исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха. В Кузбассе начали проверку всех родильных отделений.