В российском городе подросток ворвался в школу с ножом

Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

© Соцсети

По информации собеседника, несовершеннолетний также взрывал петарды на этажах. Подростка задержали.

Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в многопрофильном лицее № 37. Пострадавшая — женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в ночь на 7 января 15-летний подросток зарезал женщину в подъезде дома в Нижнем Тагиле. Юношу задержали и отправили под домашний арест — он нарушил меру пресечения и покинул дом, но был снова пойман. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).