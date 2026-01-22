В Москве задержали агента молдавских спецслужб

Установлено, что в декабре 2025 года он прибыл в столицу для выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова в ущерб безопасности России.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В изъятых у злоумышленника средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Обвиняемый даёт признательные показания. Следственные действия продолжаются.