Самолет рейса Магадан — Москва выкатился за пределы ВВП при попытке взлета

Самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. Об этом в четверг, 22 января, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, причиной инцидента стала техническая неисправность. На борту находились 335 пассажиров.

— По причине авиаинцидента аэропорт Магадан закрыт. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, — написали в Telegram-канале прокуратуры.

19 января в аэропорту Махачкалы самолет также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После случившегося два других воздушных судна ушли на запасной аэродром из-за плохого сцепления с полосой.

В сентябре самолет авиаперевозчика S7, летевший из Пекина в Иркутск, сел на территории авиазавода из-за густого тумана.