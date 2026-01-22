Грузинские силовики подрались из-за Шуфутинского

Группа сотрудников МВД и Минобороны Грузии избила двух представителей одного из департаментов министерства внутренних дел в ресторане в Ткибульском муниципалитете на западе страны после спора из-за исполнявшихся песен шансонье Михаила Шуфутинского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инициаторы драки, протестовавшие против песен, задержаны, всем четверым грозит до двух лет лишения свободы за нанесение физических и словесных оскорблений.

Выяснение отношений началось в ресторане и продолжилось затем поблизости от него, несмотря на то, что, как отмечают грузинские СМИ, рядом расположено отделение местной полиции.

В эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили исполнение в общественных местах песен на русском языке было запрещено, однако спустя годы эта регуляция перестала действовать.