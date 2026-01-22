Несколько детей оказались погребены под оползнем на популярном курорте

Крупный оползень обрушился на популярный парк отдыха на пляже Маунт-Маунгануи в Новой Зеландии. Среди пропавших без вести есть несколько детей, а спасательные операции временно приостановлены из-за угрозы повторного обвала. Об этом пишет издание Daily Mail.

По свидетельствам очевидцев, одна из отдыхающих еще ранним утром предупредила других об опасности и помогла им начать эвакуацию. Однако позже эта же женщина сама оказалась в заблокированном туалетном блоке, когда начался основной сход грунта.

Оползень, вызванный рекордными за последние дни осадками, разрушил палатки, жилые автоприцепы и инфраструктуру кемпинга. Силы экстренного реагирования, включая полицию и военных, проводят поисково-спасательные работы, но пока никого не удалось извлечь из-под завалов.

«Мы старались изо всех сил около получаса, и через 15 минут люди, оказавшиеся в ловушке, перестали подавать признаки жизни», — рассказал один из первых спасателей. Власти подтвердили, что среди пропавших числятся несколько детей. Они надеются обнаружить выживших.

Премьер-министр Кристофер Лаксон заявил, что правительство делает все возможное для поддержки пострадавших. Район остается опасным. уже произошел повторный оползень, а кемпинг закрыт до дальнейшего уведомления.