В Уфе организаторов рехаба осудили за похищение людей

Суд в Уфе вынес приговор по уголовному делу о незаконном похищении людей под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости, а также применения к ним насилия.

Три человека осуждены на лишение свободы в колонии до 5,5 года, два человека получили условный срок, еще одному наказание отсрочено из-за маленького ребенка, сообщили в прокуратуре Башкирии.

"Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении шестерых лиц в возрасте от 26 лет до 51 года. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений", - указано в сообщении.

В суде установлено, что один из фигурантов зарегистрировал коммерческую организацию и арендовал с сообщником коттеджи в Уфимском и Чишминском районах, где организовал центр реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью. В последующем в деятельность организации были вовлечены еще семь участников. Далее они принудительно доставили в свой центр четверых граждан, удерживали их, привязывали к кроватям, обливали холодной водой, унижали.

"Неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет до 5 лет 6 месяцев. Троим предстоит отбыть его в исправительных колониях особого и строгого режимов, еще у двоих наказание условно, установлен испытательный срок на четыре года каждому. Одной из соучастниц исполнение отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - добавили в прокуратуре.

Материалы дела в отношении организатора и двоих соучастников выделены в отдельное производство.