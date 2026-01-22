В Тульской области выросло число сошедших с рельсов вагонов

До семи выросло число сошедших с рельсов вагонов грузового поезда в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

© Московский Комсомолец

«По уточненной информации, 21 января в 21:54 произошел сход 7 порожних вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы населению нет», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.

Там добавили, что сейчас на месте ведутся восстановительные работы. В них задействованы два восстановительных поезда. Специалисты выясняют причины произошедшего.

К слову, из-за происшествия задерживают четыре пассажирских поезда. Это №25 Москва – Воронеж, №33 Москва – Владикавказ, №58 Белгород – Москва и №62 Нальчик – Москва.

Напомним, губернатор Тульской области ранее информировал, что на ж/д перегоне Жданка – Товарково с рельсов сошли четыре порожние грузовые цистерны.