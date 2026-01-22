В небе над пригородом Волгограда прозвучали взрывы

В пригороде Волгограда произошло несколько взрывов. Об сообщает Life со ссылкой на SHOT. По словам горожан, в восточной и северной частях Волгограда были слышны от трех до пяти взрывов. Жители расположенного в 20 км от областного центра города Волжский рассказали о раздающихся "громких и гулких" звуках.

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна. На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

19 января стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар тремя беспилотными летательными аппаратами школу в Запорожской области. В момент атаки в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.