Взрывы прозвучали в российском городе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы. Об этом заявил Life со ссылкой на SHOT. Местные жители сообщают о возгорании и дыме в одном из районов города.

"Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых "тряслись стены", прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов", - говорится в публикации.

Беспилотную опасность ввели в Пензенской области в 01:40. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Ночью 22 января сообщалось о серии взрывов в пригороде Волгограда. Жители расположенного в 20 км от областного центра города Волжский рассказали SHOT о раздающихся "громких и гулких" звуках. Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.