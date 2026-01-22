Неизвестный попытался украсть флаг у генконсульства РФ в США

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание генконсульства России в Нью-Йорке. Об этом рассказали ТАСС в российском диппредставительстве.

По словам собеседника агентства, мужчина забрался на балкон второго этажа здания, но не смог сломать закрытые ставни. Он сорвал новогоднюю гирлянду, а также пытался отвязать от флагштока российский флаг. «В настоящее время нарушитель задержан и находится под стражей», — отметили в дипмиссии.

Американские правоохранители проверяют личность нарушителя. Дипломаты добавили, что провокационные действия против представительства в Нью-Йорке носят регулярный характер.

В 2022 году двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской. В генконсульстве пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.