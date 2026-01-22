В Тульской области сошли четыре цистерны в составе грузового поезда

В Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны, которые находились в составе грузового поезда. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Инцидент произошел на перегоне Жданка – Товарково. Глава области уточнил, что цистерны были порожними, а сам грузовой состав следовал в сторону Ельца.

При сходе цистерн с рельсов никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор.

Миляев добавил, что на место происшествия направлен восстановительный поезд. Причины и обстоятельства схода уточняются. Также он предупредил о возможных задержках в движении поездов.

