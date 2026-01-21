Число погибших при атаке БПЛА на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

Число погибших при атаке украинских беспилотников на портовые терминалы в посёлке Волна Краснодарского края выросло до трёх, восемь человек пострадали.

Об этом заявили в оперштабе региона.

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в посёлке Волна увеличилось до трёх человек, пострадавших — до восьми», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Краснодарском крае загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.