Два человека погибли при атаке на портовые терминалы на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вторые сутки регион подвергается массированной атаке со стороны вражеского режима по гражданским объектам и инфраструктуре.

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые", - написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится - доставим в краевые медучреждения", подчеркнул он.

По данным властей, в настоящее время на территории терминалов бушует пожар: горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

Сообщается, что к ликвидации последствий ЧП привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.