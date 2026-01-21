Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло

В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до трех человек, пострадавших – до восьми», – сообщил оперштаб в Telegram.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора, при необходимости пострадавших могут перевезти в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.