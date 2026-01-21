Часть подмосковного города осталась без света

В микрорайоне Силикатная-2 в подмосковном городе Подольск пропал свет. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на жителей.

По данным журналистов, местные жители начали жаловаться на перебои в подаче электроэнергии около часа назад. Из-за отсутствия света батареи в домах уже остыли. При этом, по словам граждан, некоторые люди застряли в лифтах.

Местные власти заявили, что в 21:00 мск электроснабжение было восстановлено. На предполагаемом месте аварии работала бригада энергетиков.

17 января на севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах. Ситуацию контролировал глава Ульяновска Александр Болдакин.

9 января в нескольких районах Владикавказа и ряде населенных пунктов Северной Осетии пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды и сильного ветра. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе в ближайшие сутки.