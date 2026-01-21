Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки

Во Франции после допроса задержали мужа и подругу россиянки Анны Новиковой, обвиняемой в шпионаже.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат Филипп де Вёль.

«С сегодняшнего дня позиция судьи по этому делу несколько ужесточилась, поскольку вчера в городе По допросили ее мужа и одну из ее подруг — Ольгу. Их взяли под стражу», — сказал юрист.

Де Вёль добавил, что Новикова является матерью двоих детей. По его словам, судебный процесс угрожает спокойствию жизни ее семьи.

В ноябре прошлого года посольство России подтвердило задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности. Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».