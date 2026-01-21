В Воронеже задержали главу топливной компании

Глава топливной компании "Калина Ойл", сеть которой включает более 80 АЗС в нескольких регионах РФ, Валерий Борисов задержан в Воронеже по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено УФСБ за незаконную банковскую деятельность", - сказал собеседник агентства, отметив, что Борисов задержан.

По данным официального сайта топливной компании "Калина Ойл", сеть включает более 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.

В 2019 году пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области сообщала, что Валерий Борисов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Было установлено, что он в течение семи лет незаконно получал компенсацию по налогу на добавленную стоимость на сумму около 65 млн рублей. В сентябре того же года суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.