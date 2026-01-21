В Новосибирске завершили аварийно-спасательные работы на месте обрушения ТЦ
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ликвидация последствий обрушения была окончена 21 января в 17:40 мск, уточнили в ведомстве.
В работах были задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники.
«Привлекались 350 человек и 74 единицы техники, из них от МЧС России — 224 человека и 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
Ранее следователи заявили, что установят причины, по которым конструкция торгового центра не выдержала снеговую нагрузку.
Также в мэрии Новосибирска сообщали, что здание торгового центра, где произошло обрушение кровли, было построено самовольно.