Фрагменты тела найдены на месте удара ВСУ в Адыгее

В ауле Новая Адыгее (Тахтамукайский район) на месте удара БПЛА по многоквартирному дому найдены фрагменты человеческого тела, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов вечером в среду.

Напомним, что в ночь на среду ВСУ атаковали Тахтамукайский район, и в результате атаки пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены из-за возникшего пожара и многоквартирные дома, а также парковка.

Сейчас стало известно, что во время разбора завалов следователи обнаружили фрагменты человеческого тела.