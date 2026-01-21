Фрагменты тела найдены на месте удара ВСУ в Адыгее
В ауле Новая Адыгее (Тахтамукайский район) на месте удара БПЛА по многоквартирному дому найдены фрагменты человеческого тела, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов вечером в среду.
Напомним, что в ночь на среду ВСУ атаковали Тахтамукайский район, и в результате атаки пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены из-за возникшего пожара и многоквартирные дома, а также парковка.
Сейчас стало известно, что во время разбора завалов следователи обнаружили фрагменты человеческого тела.
- Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы. Соболезнуем, - говорится в сообщении.